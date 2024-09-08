Yaz transfer döneminin ülkemizde bitimine 1 haftadan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Avrupa için kadroları bildirme tarihi dolsa da Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Bayern Münih'te mutsuz olan Leon Goretzka, ligimize transfer oluyor. Yıldız orta saha yakında imzayı atacak.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİTİYOR

Bayern Münih'in kadroda düşünmediği, yıldız oyuncu için Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Mutlaka orta saha alacak olan Aslan bu işi kısa zamanda çözecek. Alman ekibi ile anlaşan sarı kırmızlı ekip oyuncuyu da ikna etti. Transfer dönemi kapanmadan imzalar atılacak.

2026'YA KADAR

Sarı kırmızılıların transfer hedefi Leon Goretzka'nın 2 yıl daha Bayern Münih ile sözleşmesi bulunuyor. Alman deviyle kontratı Haziran 2026'da bitecek Goretzka, 2013'te Schalke 04'ten transfer olmuştu.

BU SEZON FORMA BULAMADI

Leon Goretzka, bu sezon sadece 1 dakika süre alabildi. Bayern Münih'in Bundesliga'da 2. haftada oynadığı Freiburg mücadelesinde son dakikada sahaya sürülmüştü.

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