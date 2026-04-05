İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6153
  • EURO
    51,4988
  • ALTIN
    6669.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Leon Goretzka, Real Madrid maçı için konuştu: Hazırlıklı olacağız

Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde oynanayacakları Real Madrid maçı için konuştu.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 14:29
ABONE OL

Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Real Madrid ile oynayacakları maç için konuştu.

Alman orta saha oyuncusu, "Daha önce Real Madrid karşısında başarılı olamadık. Son yıllardaki istatistiklerimizi tersine çevirmek istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Goretzka, "Real Madrid, olağanüstü bireysel kaliteye sahip ancak bu sezon kötü anlar da yaşadılar. Şu anda onlardan ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılılar. Hazırlıklı olacağız." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü Real Madrid'e konuk olacak.

Bayern Münih forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 31 yaşındaki Goretzka, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.