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Spor

Leon Goretzka: Real Madrid'i sabırsızlıkla bekliyorum

Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacakları maç hakkında konuştu.

28 Nisan 2024 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Leon Goretzka: Real Madrid'i sabırsızlıkla bekliyorum
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Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçıyla ilgili konuştu.

Alman futbolcu, "Takımımıza inanıyorum. İstikrarsız bir sezon geçirdik ve Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmak için bir şansımız var. İyi hazırlanmaya çalışacağız. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Bayern Münih formasıyla Real Madrid'e karşı oynama şansını henüz yakalayamadım. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde böyle bir eşleşmeden daha iyi ne olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ilk ayağında 30 Nisan Salı günü sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

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