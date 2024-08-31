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Spor

Leon Goretzka resmen duyuruldu! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Süper Lig'de heyecan başladı ancak takımların transfer savaşları da bir yandan sürüyor. Bayern Münih'in yolları ayırma kararı aldığı Goretzka için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Alman yıldız bu konuda kararını verdi. İşte Goretzka'nın geleceği hakkındaki kararı...

31 Ağustos 2024 Cumartesi 19:04 - Güncelleme:
Leon Goretzka resmen duyuruldu! Kimse bu kadarını beklemiyordu
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Avrupa'da transfer dönemi sona erdi. Avrupa Kupaları kadrosu için son tarih 4 Eylül. Ligimiz için ise son tarih 13 Eylül. Süper Lig devlerinin ise bu kalan sürede fırsat transferi ile dünya yıldızlarını ülkemize getirme çabası var. Alman yıldız Leon Goretzka'da bu isimlerden biri.

BAYERN MÜNİH GORTETZKA'YI İÇİN KARARINI VERDİ

Alman devi yıldız orta sahayı kadroda düşünmediğini kendisine iletmişti. Bu haberden sonra Goretzka için takımlar menajeri ile temasa geçmiş, yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı kesinleşmişti. Alman orta sahanın ise ilk düşüncesi takımda kalmaktı. Bayern Münih ise bu konuda kararını verdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ADI ANILMIŞTI

Transfer döneminin başından bu yana hem Fenerbahçe hem Galatasaray ile adı anılan yıldız orta saha için Bayern Münih son kararını verdi. Alman devi transfer döneminin bitmesinin ardından Goretzka bir takımla anlaşmayınca, yıldız oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı. Goretzka'nın takımın bir parçası olarak sezon boyunca süre alacağı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Leon Goretzka'nın takımdaki geleceğiyle ilgili Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl açıklama yaptı. Eberl, "Leon'la ilgili asla kötü konuşmadık. Bayern için harika şeyler yaptı. Rekabetin olduğu futbolda bunlar tamamen normal. Leon takımın bir üyesi. Biz sadece ona işlerin ne kadar zor olabileceğini söyledik." dedi.

Eberl ayrıca, "Bayern Münih'te ikinci antrenman grubu yok. Leon harika bir oyuncu ve bugün süre aldı. Eğer kalırsa A takımın bir üyesi olmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

2023/24 sezonunda takımı ile 42 maça çıkan Goretzka, 6 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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