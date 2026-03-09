Leon Goretzka'dan geleceği hakkında açıklama

Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, geleceğine dair konuştu.

Alman ekibiyle sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle kulüpten ayrılacak Goretzka, Almanya dışına çıkabileceğini söyledi.

Leon Goretzka, "Kararımı açıkladığımda da söylemiştim, bunun için doğru zamanın geldiğini hissediyordum. Belki de yurt dışına gitmek için son şansımdır. Tekrar gerçekten rekabetçi futbol oynamak istiyorum. Ne gibi fırsatlar çıkacağını göreceğiz. Bu kounda çok rahatım. Her şeyi akışına bıraktım." dedi.

Atletico Madrid ve Juventus ile birlikte Premier Lig ekipleriyle adı geçen 31 yaşındaki Goretzka, bir sonraki durağının havasının "Yağmurlu mu, güneşli mi?" olacağı yönünde gelen sorunun ardından, "Güneşi kim sevmez? Ama bir sonraki adımımı kesinlikle hava durumuna göre belirlemeyeceğim. Eminim güzel bir yer bulacağız." dedi.

Bayern Münih forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan Goretzka, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.