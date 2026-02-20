İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

Leon Goretzka'nın yeni adresi belli oldu

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te sezon sonu yolların ayrılması beklenen Leon Goretzka'nın yeni adresi belli oldu.

20 Şubat 2026 Cuma 17:02
Leon Goretzka'nın yeni adresi belli oldu
Bayern Münih'te Leon Goretzka defteri kapanıyor. Ocak ayında Atletico Madrid'e transferi direkten dönen ve Galatasaray'ın da gündemine giren deneyimli futbolcu, sezon sonunda Bayern'e veda ediyor.

LEVERKUSEN, ATLETICO MADRID, MILAN VE GALATASARAY PEŞİNDE

Bayer Leverkusen, Atletico Madrid ve Milan'ın peşinde olduğu Leon Goretzka, Fichajes'e göre Galatasaray'ın da radarında. Öte yandan tecrübeli orta saha için öne çıkan bir kulüp de yok değil.

BAYER LEVERKUSEN BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

İspanyol kaynaklı haberde, Bayer Leverkusen'in Leon Goretzka ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi. Oyuncunun Almanya'da kalma isteği nedeniyle Leverkusen'i projesine sıcak baktığı aktarıldı.

Buna karşın Milan ve Galatasaray'ın Goretzka'yı ikna etmek için iddialı bir teklifle oyuncuyu cezbetmek zorunda olduğu ifade edildi.

GORETZKA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon toplam 30 maça çıkıp 1455 dakika sahada kalan Leon Goretzka, 2 gollük skor katkısı verdi.

