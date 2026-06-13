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Spor

Leon Goretzka'ya MLS'ten sürpriz talip

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leon Goretzka için sürpriz bir gelişme yaşandı. MLS ekiplerinden Chicago Fire, Goretzka'yı transfer etmek için harekete geçti.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Leon Goretzka'ya MLS'ten sürpriz talip
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Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpten ayrılan Leon Goretzka ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

MLS ekiplerinden Chicago Fire, Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Chicago Fire'ın, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Alman orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

LEWANDOWSKI İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Chicago Fire, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski ile de görüşüyor.

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