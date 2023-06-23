Leonard ameliyat oldu, antrenman kampına yetişecek

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın dizinden ameliyat geçirdiği ve 8 haftalık bir iyileşme süreci olacağı bildirildi.

The Athletic'ten Law Murray, Leonard'ın geçtiğimiz playoff döneminde sağ dizinde oluşan menisküs yırtığı sonrası 6 Haziran civarında bir "temizlik prosedürü" geçirdiğini söyledi.

Takım başkanı Lawrence Frank, Leonard'ın sekiz haftalık bir zaman çizelgesinde iyileşmesinin ve takımın Eylül ayındaki antrenman kampına hazır olmasının beklendiğini açıkladı.

Leonard, bu menisküs yırtığı nedeniyle Clippers'ın son playofflarında ilk turun ilk iki maçından itibaren kadro dışı kalmıştı. Leonard, Phoenix Suns'a karşı oynadığı bu iki maçta 34.5 sayı, 6.5 ribaund, 6.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

Ön çapraz bağ sakatlığının iyileşme sürecinde 2021-22 sezonunun tamamında forma giyemeyen Leonard, 2022-23 sezonunda 52 maçta oynamış ve 23.8 sayı, 6.5 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları tutturmuştu.