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Spor

Leonardo Bonucci emekliliği düşünüyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz ara transfer döneminde transfer edilen Leonardo Bonucci'nin emeklilik kararı alabileceği belirtildi.

21 Mayıs 2024 Salı 11:04 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci emekliliği düşünüyor
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızından sürpriz bir veda kararı geldi. Sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme imzalaması beklenmeyen başarılı futbolcunun emeklilik kararı alabileceği kaydedildi.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Leonardo Bonucci'nin sezon sonunda emekli olmayı düşündüğü belirtildi. Tecrübeli futbolcunun emeklilik kararını kısa süre içerisinde açıklamasının beklendiği vurgulandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Leonardo Bonucci, 12 müsabakada forma şansı buldu. İtalyan savunmacı bu süreçte 1 asist üretti. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leonardo Bonucci'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin euro.

KARİYERİ

Viterbese altyapısında futbola başlayan Leonardo Bonucci daha sonra Inter, Treviso, AC Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan ve Union Berlin'de forma giydi. Leonardo Bonucci, İtalya Milli Takımı'nda 121 mücadelede süre aldı ve 8 gol sevinci yaşadı.

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