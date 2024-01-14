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Spor

Leonardo Bonucci: Fenerbahçe taraftarı inanılmaz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Gaziantep FK'ya karşı alınan galibiyeti değerlendirdi.

14 Ocak 2024 Pazar 21:31 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci: Fenerbahçe taraftarı inanılmaz
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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE TARAFTARI İNANILMAZ"

Sarı-lacivertli takımın taraftarları ile ilgili konuşan Leonardo Bonucci, "Taraftarlarımıza teşekkürler. Bana çok ilgi ve destek gösterdiler. Benim ve takım için 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftar bizi destekledi. Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz!" dedi.

"ÇOK KUPA KAZANABİLİRİZ"

Fenerbahçe için konuşan İtalyan savunmacı "Çok heyecanlıyım. Bu önemli ve büyük camianın bir parçası oldum artık. Takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Kadıköy'deki oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok kupa kazanırız." ifadelerini kullandı.

"UMARIM DAHA ÇOK OYNARIM"

Performansıyla ilgili konuşan Bonucci "Son iki aydır çok fazla maça çıktığımı söyleyemem. Ancak, kendimi iyi hissediyorum. Maç oynamam gerekiyor. Bugün bir başlangıç oldu. Umarım daha çok oynayarak takımıma katkı sağlayabilirim." açıklamasını yaptı

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