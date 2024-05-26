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Spor

Leonardo Bonucci: Galatasaray maçında gerçek şampiyonu gösterdik

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu Leonardo Bonucci, İstanbulspor maçından önce veda açıklaması yaptı.

26 Mayıs 2024 Pazar 18:26 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci: Galatasaray maçında gerçek şampiyonu gösterdik
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Fenerbahçe forması giyen Leonardo Bonucci, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan savunma oyuncusu, "Fenerbahçe forması altında oynayacağım son maç olacak. Çok kuvvetle ihtimal kariyerimin de son maçı olacak. Net kararı ailemle birlikte vereceğim. Futbolu bırakmam için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle de olacak." dedi.

Bonucci, açıklamalarına, "Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Zaten geçen hafta Galatasaray maçında gerçek şampiyonun biz olduğunu gösterdik." diye devam etti.

Bonucci, son olarak, "Benim için bu formayı terletmek her zaman mutluluk oldu. Her birimiz bu forma için sahada elimizden gelenin en iyisini verdik. Benim için her zaman burası evim gibi olacak. Umarım bu akşam güzel bir sonuç alıp sezonu şampiyon olarak tamamlar ve taraftarımızı mutlu ederiz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Union Berlin'den kadrosuna kattığı Bonucci, sarı-lacivertlilerde 12 maçta forma giydi.

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