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Spor

Leonardo Bonucci ilk kez konuştu! ''Ben savaşmaya hazırım''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci ilk kez kulüp televizyonuna konuştu. Fenerbahçe'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen başarılı savunmacı 'Umarım birçok kupa kazanırız. Ben bu savaşa hazırım.' dedi. İşte detaylar...

12 Ocak 2024 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci ilk kez konuştu! ''Ben savaşmaya hazırım''
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Fenerbahçe'nin Union Berlin'den transfer ettiği yıldız savunmacı Leonardo Bonucci, transferinin ardından ilk kez konuştu.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Sezonun ikinci yarısına başlamak için çok heyecanlıyım. Umarım birçok kupa kazanırız. Ben bu savaşa hazırım.' dedi.

Maça çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Bonucci, 'Forma numaram 19 benim için özel bir sayı, eşimin doğum günü. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir takım, bu inanılmaz taraftar karşısında oynamayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz!" sözlerini sarf etti.

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