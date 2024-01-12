Fenerbahçe'nin Union Berlin'den transfer ettiği yıldız savunmacı Leonardo Bonucci, transferinin ardından ilk kez konuştu.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Sezonun ikinci yarısına başlamak için çok heyecanlıyım. Umarım birçok kupa kazanırız. Ben bu savaşa hazırım.' dedi.

Maça çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Bonucci, 'Forma numaram 19 benim için özel bir sayı, eşimin doğum günü. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir takım, bu inanılmaz taraftar karşısında oynamayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz!" sözlerini sarf etti.