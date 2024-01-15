İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,103
  • EURO
    33,0594
  • ALTIN
    1989.99
  • BIST100
    8049.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leonardo Bonucci ilk maçında tam not aldı
Spor

Leonardo Bonucci ilk maçında tam not aldı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü stoperi Leonardo Bonucci, Süpeer Lig'de çıktığı ilk maçta savunmada kritik hamleler yaptı. Bonucci, hem çok iyi bir performans sergiledi hem de ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Fanatik15 Ocak 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci ilk maçında tam not aldı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin, Union Berlin'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcusu Leonardo Bonucci, imzayı atar atmaz idmana çıkmış ve ardından Gaziantep FK deplasmanı için kadroya alınmıştı.

Mücadeleye yedek kulübesinden başlayan ve son anlarda forma giymesi beklenen Bonucci, Kanarya kariyerine beklenenden erken başladı. Sarı-Lacivertliler'de mücadeleye ilk 11'de stoper olarak başlayan Serdar Aziz, ilk yarım saat dolmadan sakatlık yaşadı. Teknik direktör İsmail Kartal, İtalyan oyuncuyu hemen ısındırmaya gönderdi. 37'deki bir hava topu mücadelesi sırasında bir kez daha sakatlanan Serdar oyundan çıktı ve yerine 38'de Bonucci girdi.

RAKİPTEN ÖNCE DAVRANDI

Tecrübeli oyuncu, sahaya girer girmez rakip ceza sahasında pozisyona girdi ama kafayı vuramadı. Sanki uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyiyormuş gibi hiç sırıtmayan 36 yaşındaki savunmacı, 73'te Antep'te Maxim'in soldan gönderdiği tehlikeli topta rakipten önce kale önünde topu uzaklaştırmayı başardı.

HATASIZ MAÇ ÇIKARDI

Uzatma anlarında da kritik müdahalelerde bulunan İtalyan stoper, hemen hemen hatasız bir maç çıkararak, Fenerbahçe formasıyla ilk karşılaşmasından zaferle ayrılmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.