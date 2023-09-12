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Spor

Leonardo Bonucci, Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor

Leonardo Bonucci'nin kendisine yeterli antrenman koşulları sağlanamadığı ve imajına zarar verdiği gerekçesiyle eski takımı Juventus'a tazminat davası açacağı belirtildi.

12 Eylül 2023 Salı 18:38 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci, Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor
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Avrupa'da transfer son gününde Bundesliga takımlarından Union Berlin'e imza atan Leonardo Bonucci Juventus'a dava açacak.

Athletic'te yer alan haberde sezon başında Juventus'a kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampının dışında kalan Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanamadığı belirtildi.

Bonucci'nin bu sebeple takıma tazminat davasa açacağı ve kulübün almış kararlar nedeniyle kendisinin zarar gördüğü ifade edildi.

İtalya Futbolcular Birliği de geçtiğimiz ay Juventus'un toplu iş sözleşmesini ihlal ettiği yönünde bir açıklama yayınlamıştı.

Juventus'ta 502 maça çıkan Leonardo Bonucci, 37 gol ve 10 asist kaydetti. İtalyan stoper, kariyerinde Milan, Treviso, Bari, Pisa ve Inter formalarını da giydi.

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