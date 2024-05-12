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Spor

Leonardo Bonucci kararını verdi! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yeterli verim alamadığı İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci kariyeri hakkında kararını verdi. 37 yaşındaki deneyimli oyuncunun futbol hayatına MLS'te devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Sabah12 Mayıs 2024 Pazar 13:32 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci kararını verdi! İşte yeni adresi
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı haline gelen Leonardo Bonucci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Leonardo Bonucci'nin İstanbul macerası haziran ayında noktalanıyor.

KARİYERİNE AMERİKA'DA DEVAM EDECEK

İtalyan yıldızla sözleşme uzatılmayacağı belirtildi. Tecrübeli stoperin MLS'ten bazı takımlarla görüştüğü ve kariyerine Amerika kıtasında devam edeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Sarı lacivertli takıma ara transfer döneminde gelen 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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