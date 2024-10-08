Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Leonardo Bonucci, İtalya'da yapılan Romelu Lukaku ile Victor Osimhen arasındaki karşılaştırma hakkında konuştu. Bilindiği gibi Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Victor Osimhen'i kadro dışı bırakarak forvet hattına Romelu Lukaku'yu transfer etmişti. İtalyan ekibinde şans bulamayan Nijeryalı golcü ise transferin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'a kiralanmıştı. Efsane isim Bonucci, İtalyan basınına iki forvet arasındaki farkları değerlendirdi.

3 METRE YÜKSELİYOR

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden biri olan Bonucci, "Lukaku'yu kaleden uzak tutmak hala zor. Ama Osimhen'i kontrol etmek, Romelu Lukaku'ya göre daha zor. Çok hareketli olan Osimhen asla sabit bir yerde kalmıyor. 3 metreye kadar yükselen bir oyuncuyla mücadele etmek, savunma oyuncularını gerçekten zora sokuyor. Victor'a sahada bir santim bile boş alan bırakmazsınız. Bu alanı bulursa, istediği sonuca kolaylıkla ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST YAPTI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 4 maçta 303 dakika sahada kaldı. Nijeryalı golcü, bu süre içinde 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle Alanya maçında forma giyememişti. Osimhen, milli takım arasından sonra formasına kavuşabilecek. Lukaku ise Napoli formasıyla 6 maçta 363 dakika görev aldı. Belçikalı yıldız, 3 gol ve 5 asist yaparak takımına katkı sağladı. Lukaku, Conte'nin hücumdaki en büyük silahı olmuş durumda.