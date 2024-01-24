Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'den kötü haber geldi. İtalyan savunmacı, ilk 11'de başlaması beklenildiği karşılaşmada ağrıları nedeniyle yer alamayacak.
36 yaşındaki İtalyan stoper, Fenerbahçe'nin bu akşam Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Leonardo Bonucci'nin yaşadığı ağrılar sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi. Yıldız oyuncunun durumu yapılan sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
Gana'nın, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Alexander Djiku ise ayağının tozuyla kadrodaki yerini aldı.