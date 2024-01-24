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  • Leonardo Bonucci'den korkutan gelişme! Maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
Spor

Leonardo Bonucci'den korkutan gelişme! Maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci, ligde oynanacak Başakşehir karşılaşmasının başlamasına kısa bir süre kala ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

24 Ocak 2024 Çarşamba 19:30 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci'den korkutan gelişme! Maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
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Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'den kötü haber geldi. İtalyan savunmacı, ilk 11'de başlaması beklenildiği karşılaşmada ağrıları nedeniyle yer alamayacak.

36 yaşındaki İtalyan stoper, Fenerbahçe'nin bu akşam Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir karşılaşmasında kadroya alınmadı.

Leonardo Bonucci'nin yaşadığı ağrılar sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi. Yıldız oyuncunun durumu yapılan sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Gana'nın, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Alexander Djiku ise ayağının tozuyla kadrodaki yerini aldı.

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