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Spor

Leonardo Bonucci'ye İtalya'dan talip çıktı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'ye ülkesinin ekiplerinden Genoa kancayı taktı.

Takvim22 Mart 2024 Cuma 09:47 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci'ye İtalya'dan talip çıktı
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Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Leonardo Bonucci'ye İtalyan ekibi Genoa kancayı taktı.

YENİ SEZON İÇİN BONUCCI'Yİ İSTİYOR

Union Berlin forması giydiği dönemde de 36 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek isteyen ancak Kanarya'ya kaptıran Genoa, gelecek sezon için Bonucci'yi istiyor.

İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kontratı bulunan Bonucci'nin yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak bakacağı ve en az 1 yıl daha futbol oynadıktan sonra da kariyerini noktalamayı düşündüğü iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Sarı-Lacivertli ekipte bu sezon toplam 8 maçta oynayan Bonucci, 379 dakika süre aldı. Tecrübeli savunmacı, 1 de asist yaptı.

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