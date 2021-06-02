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Spor

Leonardo Jardim, Al-Hilal ile anlaştı

Razvan Lucescu ile yollarını ayıran Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı, Portekizli teknik adam Leonardo Jardim ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:49
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Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında teknik direktörlüğe Portekizli Leonardo Jardim getirildi.

Al-Hilal Kulübü, 46 yaşındaki çalıştırıcı Jardim ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Jardim, ülkesinde Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon, Yunanistan'da Olympiakos, son olarak da Fransa'da Monaco'yu çalıştırmıştı. Genç teknik direktör, Olympiakos ve Monaco ile birer lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Bafetimbi Gomis ile Sebastian Giovinco gibi futbolcuların yer aldığı ve son olarak Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun görev yaptığı Al-Hilal, geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.

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