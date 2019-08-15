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Leonardo Jardim'den Radamel Falcao sözleri: Ben Yedder ile birlikte forvette oynayabilir

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray’ın transferi için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao’yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Monaco'nun Radamel Falcao ile sözleşme yenileme çalışmalarına başladığı haberlerinin ortaya çıkmasının hemen ardından Fransız ekibinin teknik direktörü Leonardo Jardim'den flaş açıklamalar geldi.

Jardim, takımın yeni forveti Wissem Ben Yedder'den memnun olduğunu belirtirken ''Ben Yedder son yıllarda oldukça fazla gol atan bir oyuncu. Bu yüzden transferini gerçekleştirdik. İkili forvet olarak oynayabilir. Hücum hattında Falcao ile birlikte gayet uyumlu olabilirler.'' sözlerini kullandı.

Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde de Falcao'nun takımda kalması halinde haftasonu oynayabileceğini açıklamıştı.

''FALCAO ÇOK ARZULU ÇALIŞTI, ONA GÜVENİYORUM''

Galatasaray taraftarlarının gelmesi için gün değil, artık saatler saydığı Kolombiyalı forvet hakkında konuşmaya devam eden Jardim, ''Falcao bu hafta idmanlarda iyi bir tavır sergiledi ve çok arzulu çalıştı. Üç haftadır bizimle birlikte ve zaten iyi durumda, tabii ki ona güveniyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

L'EQUIPE SÖZLEŞME UZATMAK İSTEDİKLERİNİ DUYURMUŞTU

L'Equipe'ten Regis Testelin'in haberine göre; Monaco, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlamıştı. Galatasaray'dan teklif alan Kolombiyalı golcünün, 2022'ye kadar kontrat istediği belirtildi.

FORVET ALDILAR AMA...

Monaco'nun yeni forvet aldıktan sonra Falcao'yu Galatasaray'a gitmesi için izin vereceği belirtiliyordu. Fransız ekibinin yeni forvet aldıktan sonra böyle bir açıklama yapması ise akılları karıştırdı.

(Sporx)

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