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Spor

Leonardo: Kylian Mbappe, şu anda dünyanın en iyi oyuncusu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, Kylian Mbappe ve Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Mart 2022 Perşembe 19:46 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:46
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Paris Saint Germain'in sportif direktörü Leonardo, takımın yıldız isimleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Leonardo yaptığı açıklamada, "Messi'nin kendi kulübünde yaşadıklarından sonra PSG'ye geçebilecek kadar alçakgönüllülüğü vardı. Mbappe, Neymar veya Messi gibi futbolcular için bağlamın önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar yalıtılmış bir balonun içinde olamazlar, doğru çevreye ihtiyaçları vardır." dedi.

Mbappe'nin dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Leonardo, "Kylian şu anda dünyanın en iyi oyuncusu. Messi zaten her zaman bu seviyedeydi ama insanların bazen geçiş süreçleri sıkıntılı olabiliyor bu çok normal. Mesele kimin daha iyi olduğuyla ilgili değil. Biri 23 yaşında, diğeri 34." ifadelerini kullandı.

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