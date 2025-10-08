İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Leonardo Montovani'den Victor Osimhen sözleri! ''Liderliği bizi çok etkiledi''

Galatasaray'ın yıldızı forveti Victor Osimhen'i Napoli'ye transfer eden eski kulüp yetkilisi Leonardo Montovani oyuncunun transfer hikayesini anlattı. Leonardo Mantovani, 'İki oyuncuyu izlemeye gitmiştik ama bizi Victor etkiledi.' dedi. İşte detaylar...

AKŞAM8 Ekim 2025 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rekor transferi Victor Osimhen'i Napoli'ye kazandıran 'yetenek avcısı' Leonardo Montovani, transferin hikayesini anlattı. Çizme basınına konuşan Montovani, "Ajax'ın maçında Tagliafico ve Mazraoui'yi izlemiştim. Lille'den Soumare ve Osimhen'i not ettim. Gattuso; derinliği olan ve hızlı bir forvet istedi. Osimhen'i hemen almamız gerektiği ortaya çıktı. Özelliklerinin yanında liderliği de bizi çok etkiledi. O hücumu yönlendirebilen bir karakter. Bizim için ne kadar doğru bir oyuncu olduğunu anladık. Kanat oyuncusu keşfetmeye gitmişken o dikkat çekti. Maliyetinin hakkını sonuna kadar verdi" dedi.

REKORLARIN GOLCÜSÜ

Napoli gibi G.Saray da Osimhen'i kulüp rekoru kırarak transfer etti. Aslan; 75+5 milyon euroluk ücretle sezon başında Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Bu sezon Milli Takım'da yaşadığı sakatlık nedeniyle Frankfurt maçını kaçıran Osimhen, ilk 11 başladığı Liverpool mücadelesinde galibiyet golünü kaydetmişti.

