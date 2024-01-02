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Spor

Leonardo Spinazzola transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan ayrılmaya hazırlanan Leonardo Spinazzola için devreye giren Galatasaray'a rakip çıktı.

2 Ocak 2024 Salı 14:35 - Güncelleme:
Leonardo Spinazzola transferinde Galatasaray'a rakip çıktı
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Roma, Galatasaray ile ismi anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol beki Leonardo Spinazzola, ara transfer döneminde satarak para kazanmak istiyor.

GALATASARAY VE SUUDİ KULÜPLERİ İSTİYOR

Corrierre dello Sport'un haberine göre; Spinazzola'nın menajeri Davide Lippi, son günlerde iki Suudi Arabistan kulübü ve aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu birkaç Türk takımıyla temaslarını yoğunlaştırdı.

HAZİRANA KADAR BRÜT MALİYETİ 6 MİLYON EURO

Haberde, 30 yaşındaki futbolcu için henüz teklif gelmediği ancak haziran ayına kadar İtalyan kulübüne brüt maliyeti 6 milyon Euro'yu bulacak olan Spinazzola'dan tasarruf etmek isteyen Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'nun, gelecek teklifleri değerlendirmekten memnun olacağı kaydedildi.

AYRILIK FİKRİNE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz yaz Suudi takımlarından gelen teklifleri reddenden tecrübeli oyuncunun bu kez ayrılık fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

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