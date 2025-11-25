İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4506
  • EURO
    49,0364
  • ALTIN
    5651.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Haberler gerçeği yansıtmamaktadır! Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter sevinci yapabilir
Spor

Haberler gerçeği yansıtmamaktadır! Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter sevinci yapabilir

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' gol sevincinin davalık olduğu iddiaları gündemi sarmıştı. ABD Merkezli Warner Bros Discovery yapım şirketi, ‘Harry Potter gol sevinci' nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'na dava açıldığı şeklindeki spekülasyonlarla ilgili, “Böyle bir girişimimiz olmadı” bilgisini verdi. İşte detaylar...

AKŞAM25 Kasım 2025 Salı 09:12 - Güncelleme:
Haberler gerçeği yansıtmamaktadır! Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter sevinci yapabilir
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' gol sevincinin davalık olduğu iddiaları çok konuşulmuştu. Akşam Gazetesi, konunun detayları için ABD Merkezli Warner Bros Discovery şirketinin merkezine ulaşıp, "Davanın hangi mahkemede görüldüğü, boyutunun ne olduğu; şirketin bu davayla ilgili Kerem Aktüroğlu'ndan ne kadar tazminat talebinde bulunduğu" şeklinde bilgi talep etti. Şirketin hukuk departmanından yapılan dönüşte, "Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmakta, herhangi bir hukuki işlem uygulanmamaktadır" denildi.

BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Şirketin ABD'li üst düzey yöneticileri bu konuda Akşam Gazetesi'ni bilgilendirmek için Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer'i yetkilendirdi. Özer de gazetemize gönderdiği mailde aynı bilgiyi tekrarladı: "Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak size yazıyorum. Konuyla ilgili olarak medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim." Bu şekilde başta Portekiz ve İspanyol basını olmak üzere birçok ülkede de gündem olan haberin bir spekülasyon olduğu anlaşıldı.

PORTEKİZ'DE DE GÜNDEM OLDU

G.Saray'da oynadığı dönemden beri gol sevincinde Harry Potter'ın 'Büyücü' figürlerini sergileyen Kerem, daha sonra Portekiz'in Benfica kulübüne transfer oldu. Burada çok başarılı bir dönem geçiren Kerem'in gol sonrası sevinçleri Portekiz'de de popüler hale geldi. Ülke basını Kerem'le ilgili haberlerinde sık sık bu sevincine atıfta bulundu. Kerem, Fenerbahçe'ye transferinin ardından attığı gollerde de bu figürleri sergileyerek coşkusunu yaşamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.