Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' gol sevincinin davalık olduğu iddiaları çok konuşulmuştu. Akşam Gazetesi, konunun detayları için ABD Merkezli Warner Bros Discovery şirketinin merkezine ulaşıp, "Davanın hangi mahkemede görüldüğü, boyutunun ne olduğu; şirketin bu davayla ilgili Kerem Aktüroğlu'ndan ne kadar tazminat talebinde bulunduğu" şeklinde bilgi talep etti. Şirketin hukuk departmanından yapılan dönüşte, "Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmakta, herhangi bir hukuki işlem uygulanmamaktadır" denildi.

BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Şirketin ABD'li üst düzey yöneticileri bu konuda Akşam Gazetesi'ni bilgilendirmek için Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer'i yetkilendirdi. Özer de gazetemize gönderdiği mailde aynı bilgiyi tekrarladı: "Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak size yazıyorum. Konuyla ilgili olarak medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim." Bu şekilde başta Portekiz ve İspanyol basını olmak üzere birçok ülkede de gündem olan haberin bir spekülasyon olduğu anlaşıldı.

PORTEKİZ'DE DE GÜNDEM OLDU

G.Saray'da oynadığı dönemden beri gol sevincinde Harry Potter'ın 'Büyücü' figürlerini sergileyen Kerem, daha sonra Portekiz'in Benfica kulübüne transfer oldu. Burada çok başarılı bir dönem geçiren Kerem'in gol sonrası sevinçleri Portekiz'de de popüler hale geldi. Ülke basını Kerem'le ilgili haberlerinde sık sık bu sevincine atıfta bulundu. Kerem, Fenerbahçe'ye transferinin ardından attığı gollerde de bu figürleri sergileyerek coşkusunu yaşamıştı.