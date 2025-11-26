Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından O Jogo, Rafa Silva'nın ayrılık kararından vazgeçtiği ve Beşiktaş'ta kalmak istediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

32 yaşındaki oyuncuya yakın bir kaynak, O Jogo'ya "Rafa Silva, Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü ve ayrılmak kararından geri adım atmaya yakın" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aynı kaynak, Rafa Silva'nın idmanlara katılmadığı yönündeki spekülasyonların da doğru olmadığını söyledi.

Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ta çalışmalarını sürdürdüğü ancak fiziksel durumuyla ilgili bireysel bir program uyguladığı, A takım sahasının yanında yer alan alanda aynı saatlerde antrenman yaptığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maçta forma giyen Rafa Silva 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.