26 Kasım 2025 Çarşamba
Spor

''Haberler gerçeği yansıtmıyor'' Portekiz basınından Rafa Silva iddiası!

Beşiktaş'ta ipleri kopma noktasına gelen Rafa Silva için geri adım atmaya yakın olduğuna yönelik haberler çıkmıştı. Portekiz basını, bu durumun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

26 Kasım 2025 Çarşamba 20:29
''Haberler gerçeği yansıtmıyor'' Portekiz basınından Rafa Silva iddiası!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından O Jogo, Rafa Silva'nın ayrılık kararından vazgeçtiği ve Beşiktaş'ta kalmak istediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

32 yaşındaki oyuncuya yakın bir kaynak, O Jogo'ya "Rafa Silva, Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü ve ayrılmak kararından geri adım atmaya yakın" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aynı kaynak, Rafa Silva'nın idmanlara katılmadığı yönündeki spekülasyonların da doğru olmadığını söyledi.

Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ta çalışmalarını sürdürdüğü ancak fiziksel durumuyla ilgili bireysel bir program uyguladığı, A takım sahasının yanında yer alan alanda aynı saatlerde antrenman yaptığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maçta forma giyen Rafa Silva 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

