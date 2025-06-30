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Spor

Leroy Sane Bayern Münih'e veda etti: Burayı özleyeceğim

Alman ekibi Bayern Münih'te son maçına çıkan Leroy Sane, kulübe ve takım arkadaşlarına veda etti.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Leroy Sane Bayern Münih'e veda etti: Burayı özleyeceğim
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Flamengo'ya karşı oynanan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu maçında son kez Bayern Münih forması giyen ve Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, maçın ardından eski takımına veda etti.

Sane, "Bayern Münih'i özleyeceğim. Harika arkadaşlar, harika oyuncular vardı, teknik ekip de öyle. Burada çok keyifli zamanlar geçirdim." dedi.

Alman yıldız, "Bayern Münih'te inişler ve çıkışların olduğu genelde harika zamanlar geçirdim. Ancak artık bunlar geride kaldı. Bayern Münih'e başarılar diliyorum. Bu kulüpten iyi şartlarda ayrılıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

NEUER: "HARİKA BİR İNSAN!"

Takım kaptanı Manuel Neuer, "Uzun yıllardır birlikteyiz. Harika bir insan ve harika bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

KOMPANY: "SADECE SAYGI DUYUYORUM"

Teknik direktör Vincent Kompany ise "Bayern Münih'te başardıklarından ötürü Sane'ye sadece saygı duyuyorum." dedi.

GORETZKA: "GALATASARAY'DA BAŞARILAR"

Leon Goretzka, "Sane ile çok güzel 5 yıl geçirdik. Şimdi ona Galatasaray'da başarılar dilemekten başka bir şey yapamayız." açıklamasını yaptı.

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