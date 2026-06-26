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Spor

Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti

Galatasaraylı Leroy Sane, Almanya'nın Ekvador ile oynadığı maçta 2. dakikada attığı golle Dünya Kupası kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 03:38 - Güncelleme:
Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti
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2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son haftasında Almanya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Leroy Sane, henüz maçın başında attığı golle adını tarihe yazdırdı.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 2. dakikasında Florian Wirtz'in asistini gole çeviren Leroy Sane, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk gol sevincini yaşadı.

Yıldız futbolcu, Ekvador karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası kariyerindeki beşinci maçına çıkarken, turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

92 YIL SONRA TARİHE GEÇTİ

Sane'nin 2. dakikada bulduğu gol, Almanya'nın Dünya Kupası tarihindeki en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.

Alman Milli Takımı adına turnuva tarihindeki en erken gol ise 1934 Dünya Kupası'nda Avusturya karşısında henüz 1. dakikada fileleri havalandıran Ernst Lehner'e ait.

Leroy Sane, 92 yıl sonra bu alandaki en hızlı ikinci gole imza atarak Almanya'nın Dünya Kupası tarihindeki özel istatistiklerden birine adını yazdırdı.

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