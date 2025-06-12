Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Leroy Sane'nin transferini duyurdu. Alman yıldız gece yarısı İstanbul'a geldi.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde transfer için resmi görüşmelere başlandığı belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ!

Dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

Galatasaray'a transferi resmiyet kazanan Leroy Sane, İstanbul'a inişinin ardından taraftarla buluştu. Havalimanında duygularını paylaşan yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz mutluyum. Taraftarı duyuyorum, o da ayrı bir mutluluk. Burada olduğum için mutluyum."

"DAHA ÖNCE DE BURADA OYNADIM"

Sane, geçmişte Galatasaray'a karşı sahaya çıktığını hatırlatarak, artık sarı-kırmızılı formayı giyecek olmanın heyecanını şöyle dile getirdi:

"Daha önce de burada oynadım. İnanılmaz atmosfer ve ortam vardı. Bana karşı çok seslilerdi ama artık benim yanımda olacaklar. Galatasaray taraftarı adına oynayacağım için çok heyecanlıyım."

"TARAFTARA ÇOK MİNNETTARIM"

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara özel teşekkür eden Sane, "Taraftara çok minnettarım. Bu saatte buraya gelmeleri benim için çok önemli ve çok şey ifade ediyor. Onlarla tanışacağım, onlarla bir arada olacağım için çok mutluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

"ATMOSFER ETKİLİ OLDU"

Transfer sürecine dair de açıklamalarda bulunan Sane, sarı-kırmızılı kulübün etkileyici yapısına dikkat çekti ve "Galatasaray'ın atmosferi kararımda etkili oldu. Taraftarın önündeki ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK TEKLİF VARDI"

Birçok kulüpten teklif aldığını belirten Sane, Galatasaray'ın ısrarının ve kulübün büyüklüğünün tercihinde belirleyici olduğunu ifade etti ve "Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem atmosfer ve en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi. Çok heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.

"BENİ G.SARAY'A GETİRDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Leroy Sane, transferinde emeği geçen isimler için ise "Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'ya da beni Galatasaray'a getirdikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

KAVUKCU: "DAHA YENİ BAŞLADIK"

Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu da, havaalanında kısa bir açıklama yaptı. Kavukcu, açıklamasında "Burası Galatasaray. Daha çok önemli transfer olacak. Başkanımızın vizyonuyla daha iyi transferler yapacağız. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Daha yeni başladık." ifadelerini kullandı.

MİLYONLAR TAKİP ETTİ

Öte yandan Galatasaray YouTube kanalında Leroy Sane için uçak takip yayını yapıldı. Galatasaray'ın yaptığı uçak takip yayınını izleyenlerin sayısı 2.3 milyona ulaştı. Sane'nin İstanbul'da olduğu ilk anları ise 3 Milyon 167 bin kişi izledi.

10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Öte yandan Sane'nin, Galatasaray'da Dries Mertens'ten boşalan 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

LEROY SANE'NİN KARİYERİ

Futbola Almanya'nın SG Wattenscheid takımının altyapısında başlayan Leroy Sane sonrasında Schalke ve Bayer Leverusen'in altyapılarında oynadı.

Schalke'ye 2011'de geri dönen Alman futbolcu, 2015'te A takıma yükseldi. Bir sezon sonra Manchester City'ye 52 milyon euro karşılığında imza atan yıldız futbolcu, 2020'de Bundesliga'ya geri döndü.

Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Alman yıldız, 13 gol kaydederken 6 asistle oynadı. Sane kariyeri boyunca FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga (4), Premier Lig (2), UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, Almanya Süper Kupa (2), İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.