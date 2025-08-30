İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Leroy Sane, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Bayern Münih'ten transfer edilen Leroy Sane, Galatasaray'daki ilk gol ve asistinin ardından UEFA'ya konuştu. Alman yıldız, Victor Osimhen ve diğer takım arkadaşlarıyla uyum sürecini anlattı, kulübün hedefinin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurguladı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 08:28
Leroy Sane, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı
Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane, UEFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Kayserispor karşısında, Sarı-Kırmızılılar'da ilk gol ve asistini gerçekleştiren Alman yıldız, Victor Osimhen ve diğer takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi hakkında konuştu.

Nijeryalı golcü ile diğer takım arkadaşlarını tanımaya başladığını ve mükemmelliğe ulaşmak için çabalayabileceklerini umduğunu belirten Sane, Galatasaray'ın hedefi nin Devler Ligi olduğunu vurguladı. Başarılı kanat oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi kulübümüz için çok önemli. Orada başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu, Alman Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın, kendisini milli takıma almaması hakkında SID'e açıklamalarda bulundu. Sane, "Tek yapmam gereken zorlamaya devam etmek ve ritmimi bulmak, yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi de yakında başlayacak. Sezon hala çok uzun" dedi. Nagelsmann'ın bu kararı çok eleştiri aldı, Alman basınından 90min, "Avrupa'dan daha zayıf liglere gitmek sorun teşkil etmemeli. Bu prensibe göre Victor Osimhen, Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo da tercih edilmemeli" diye yazdı.

