Spor

Leroy Sane için olay sözler! ''Galatasaray'a transferi gereksizdi''

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferinin yankıları sürüyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alman oyuncu Max Kruse, Sane için çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

27 Eylül 2025 Cumartesi 15:27
Leroy Sane için olay sözler! ''Galatasaray'a transferi gereksizdi''
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse, yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane ile ilgili gelen sorulara cevap verdi ve dikkat çeken sözler sarf etti.

"BENCE GEREKSİZDİ"

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferiyle birlikte "Birçok kişi Türkiye'ye transferini kariyerine zarar verecek bir adım olarak yorumladı." şeklinde hatırlatma yöneltilen Kruse, "Bence bu değişiklik gereksizdi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK ERKEN"

Bu açıklamasına açıklık getiren Kruse, "Bayern Münih'te en iyi dönemini yaşayan bir oyuncu olarak, kesinlikle başka seçenekleri de vardı. Galatasaray, ona en iyi teklifi yapmış görünüyor. Yine de Türkiye'ye transferinin kariyerinde çok erken olduğunu düşünüyorum." dedi.

"O KADAR KÖTÜ DEĞİL"

2019 yılında 31 yaşındayken Fenerbahçe'ye transferi hatırlatılan Max Kruse, "Her şeye rağmen Türkiye ilham verici bir ülke. Bence Süper Lig, burada bazen gösterildiği kadar kötü değil." sözlerini sarf etti.

"BİR NEDEN OLMAMALI"

Kruse, Sane ile ilgili son olarak, "Türkiye'ye transfer olması, Sane'yi milli takıma çağırmamak için hiçbir şekilde bir neden olmamalı." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan Leroy Sane, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

