Leroy Sane, kavga olayı sonrası ilk kez görüntülendi

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'ye 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından, Alman takımının iki yıldızı Sadio Mane ile Leroy Sane arasında kavga yaşandı.

İki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Mane'nin Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.

Bu olayın ardından Bayern Münih'in, Mane'yi kadro dışı bıraktığı öğrenildi.

Bundesliga'da bugün Hoffenheim'i konuk eden Bayern'de Senegalli futbolcu maç kadrosunda yer almazken, Sane ise ilk 11'de forma giydi.

Maç öncesi ısınmaya çıkan Leroy Sane'nin dudağındaki şişlik dikkat çekti.