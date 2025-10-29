Leroy Sane milli davet bekliyor

Galatasaray'da formunu yükselten Leroy Sane, sarı-kırmızılılara transfer olduğundan bu yana uzak kaldığı Alman Milli Takımı'ndan davet bekliyor.

NAGELSMANN'I BEKLİYOR

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ı bekliyor.

FORMUNU YÜKSELTTİ

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra iki milli arada davet almayan Sane, son milli aranın ardından formunu yükseltti.

SON MAÇLARDA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle ailesi de İstanbul'a geldikten sonra adaptasyon sorununu hızlı geçen Alman yıldız, son maçlardaki performansıyla dikkat çekti.

ARADAN GOLLERLE DÖNDÜ

Bir önceki milli arada ekstra çalışmalar yapan ve milli aradan sonraki Başakşehir maçındaki 2 kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, milli araya kadar olan Trabzonspor, Ajax ve Kocaelispor maçlarında da kalitesini ortaya koyup yeniden milli takıma gitmek istiyor.

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Sane, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.