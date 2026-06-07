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Spor

Leroy Sane: Tamamen Dünya Kupası'na konsantre olacağız

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane ülkesi Almanya'nın ABD'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 12:52 - Güncelleme:
Leroy Sane: Tamamen Dünya Kupası'na konsantre olacağız
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Galatasaray forması giyen Leroy Sane, ülkesi Almanya'nın ABD'yi 2-1 yendiği maçta forma giydi ve ağları havalandırdı.

Sane, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası için konuşan Alman yıldız, "Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Takımdaki atmosfer mükemmel, herkes aynı hedefe doğru ilerliyor. Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak ve 3 puanı almak istiyoruz. Tamamen konsantre olacağız." dedi.

Almanya'nın genç yeteneği Lennart Karl, yaşadığı sakatlığın ardından Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Karl ile ilgili konuşan Sane, "Sakatlığı çok üzücü. Onun için gerçekten çok üzülüyorum. Harika bir insan ve muhteşem bir futbolcu. Ona en iyi dileklerimi sunuyorum." sözlerini sarf etti.

NAGELSMANN'DAN SANE SÖZLERİ

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise ABD maçının ardından Leroy Sane'nin performansı için, "Gerçekten harika bir oyuncu; sadece kendini sınırlarını zorlaması gerekiyor. Fantastik bir oyun oynadı ve önemli bir gol attı. Sadece biraz daha kendini göstermesi gerekiyor, o zaman çok şey başarabilir." dedi.

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