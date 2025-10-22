İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Leroy Sane: Taraftarlara destekleri için teşekkür ederim

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Bodo/Glimt galibiyeti sonrası konuştu. Önemli bir iş çıkardıklarına değinen Sane, 'Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler.' sözlerini sarf etti.

22 Ekim 2025 Çarşamba 22:24
Leroy Sane: Taraftarlara destekleri için teşekkür ederim
ABONE OL

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN OYUNDU"

Sane, bireysel skor katkısı olmasa da takım performansından memnun olduğunu vurguladı:

"Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum."

TARAFTARA MESAJ

Alman futbolcu, taraftarlara da teşekkür etti:

"Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler."

