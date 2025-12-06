İSTANBUL 20°C / 12°C
6 Aralık 2025 Cumartesi
  Haberler
  >
  Spor
  >
  • Leroy Sane, üst üste ikinci golünü attı
Spor

Leroy Sane, üst üste ikinci golünü attı

Galatasaray Alman futbolcusu Leroy Sane, Samsunspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 5. golünü kaydetti.

6 Aralık 2025 Cumartesi 00:10
Leroy Sane, üst üste ikinci golünü attı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane attı. Müsabakanın 8. dakikasında Lucas Torreira'nın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Sane çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu üst üste 2, toplamda da 5. gol sevincini yaşadı.

Alman futbolcu ayrıca, Victor Osimhen'in 29. dakikada attığı golde de asist yaptı.

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı.

