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Spor

Leroy Sane yeni sözleşme için indirime hazır

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane'nin takımda kalmak için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Leroy Sane yeni sözleşme için indirime hazır
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Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İNDİRİME SICAK BAKIYOR

Sky'da yer alan habere göre, Leroy Sane, Alman ekibinde kalmak için maaşında indirime gitmeye sıcak bakıyor.

Bayern Münih'in Sane'ye henüz yazılı bir teklif sunmadığı ve kulübün sportif direktörü Max Eberl'in 29 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmelere devam ettiği kaydedildi.

Leroy Sane'nin geleceğinin bir ay içerisinde netlik kazanmasının beklendiği yazıldı.

ARSENAL DEVREDE

Öte yandan Arsenal, sözleşmesinin bitmesinin ardından Leroy Sane'yi bonservissiz kadrosuna katmak istiyor. İngiliz temsilcisi, 29 yaşındaki futbolcuyla temaslarda bulundu.

Bayern Münih'te bu sezon 36 maçta süre bulan Leroy Sane, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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