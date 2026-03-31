İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4809
  • EURO
    51,0718
  • ALTIN
    6457.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leroy Sane'den asist, Almanya'dan galibiyet
Spor

Leroy Sane'den asist, Almanya'dan galibiyet

Almanya, hazırlık maçında sahasında Gana'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaraylı Leroy Sane, oyuna girdikten sonra yaptığı asistle galibiyette pay sahibi oldu.

HABER MERKEZİ31 Mart 2026 Salı 00:47 - Güncelleme:
Leroy Sane'den asist, Almanya'dan galibiyet
ABONE OL

Almanya, hazırlık maçında sahasında Gana'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 78. dakikada oyuna giren Galatasaray oyuncusu Leroy Sane, ikinci golün asistini yaptı.

Almanya, evinde hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekipte Florian Wirtz'in 33. dakikada attığı gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Panzerler, 45+3'te penaltı kazandı. Topun başına geçen Kai Havertz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Müsabakada ilk yarı, Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

70. dakikada Gana, Abdul Fatawu ile skoru eşitledi.

78. dakikada Almanya'da Galatasaraylı Leroy Sane, Nick Woltemade'nin yerine oyuna dahil oldu.

Almanya, 88. dakikada bir kez daha öne geçti. Golün asisti Sane'den geldi.

Kalan kısımda başka bir gol olmadı ve Almanya, rakibini Stuttgart Arena'da 2-1 mağlup etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.