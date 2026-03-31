Leroy Sane'den asist, Almanya'dan galibiyet

Almanya, hazırlık maçında sahasında Gana'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 78. dakikada oyuna giren Galatasaray oyuncusu Leroy Sane, ikinci golün asistini yaptı.

Almanya, evinde hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekipte Florian Wirtz'in 33. dakikada attığı gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Panzerler, 45+3'te penaltı kazandı. Topun başına geçen Kai Havertz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Müsabakada ilk yarı, Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

70. dakikada Gana, Abdul Fatawu ile skoru eşitledi.

78. dakikada Almanya'da Galatasaraylı Leroy Sane, Nick Woltemade'nin yerine oyuna dahil oldu.

Almanya, 88. dakikada bir kez daha öne geçti. Golün asisti Sane'den geldi.

Kalan kısımda başka bir gol olmadı ve Almanya, rakibini Stuttgart Arena'da 2-1 mağlup etti.