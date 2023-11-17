İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,692
  • EURO
    31,2938
  • ALTIN
    1828.13
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leroy Sane'den: Maçı sabırsızlıkla bekliyorum
Spor

Leroy Sane'den: Maçı sabırsızlıkla bekliyorum

Almanya Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Leroy Sane, Türkiye ile yapılacak olan hazırlık maçı hakkında konuştu. Yıldız futbolcu, güzel bir atmosfer beklendiğini ve maç için sabırsızlandığını söyledi.

17 Kasım 2023 Cuma 21:00 - Güncelleme:
Leroy Sane'den: Maçı sabırsızlıkla bekliyorum
ABONE OL

Almanya Milli Takım oyuncularından Leroy Sane, Türkiye karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı.

Maç ve atmosfer hakkında konuşan Sane, "Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum, stadyumda güzel bir atmosfer olacak. Bunu Münih'te Galatasaray taraftarlarıyla gördük" dedi.

Form durumuyla ilgili konuşan yıldız isim, "Sezon öncesi iyi bir hazırlık yaptım ve bu ivmeyi sürdürdüm. Şu anda işler gerçekten iyi gidiyor, Bayern'de ve milli takımda çok eğleniyorum.' şeklinde konuştu.

Leroy Sane takım içindeki rolünden bahsederek, "Saha içinde ve saha dışında giderek daha fazla sorumluluk alıyorum. Şu anda rolümden ve pozisyonumdan gerçekten hoşlanıyorum. Julian beni çok iyi tanıyor ve bunun karşılığını iyi bir performansla ödemek istiyorum." yorumunu yaptı.

Geleceği hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Henüz bunu düşünmedim. Kulübüm görüşmelerde bulunmak istiyor ancak şu anda nispeten yeni başlayan bu sezona odaklanmak istiyorum. Ancak Bayern Münih ilk odağım olmaya devam ediyor. Bundan hiç şüphe yok" sözlerini sarf etti.

  • leroy sane
  • türkiye a milli takım
  • almanya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.