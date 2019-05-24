Leroy Sane'nin yeni takımı belli oldu

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeness, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Manchester City'li Leroy Sane'yi transfer etmek üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Sueddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada; "Bu oyuncu ile anlaşıyoruz" ifadelerini kullanan Hoeness, kulübün Alman yıldızı transfer etmeye yakın olduğunu ifade etti.

Bavyera ekibinin Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic yeni sezon için yeni hamleler yapmaya çalışacaklarını, bütçelerini bu doğrultuda netleştireceklerini dile getirdi.

Bayern'in Polonyalı golcüsü Lewandowski ise "Onun ne kadar iyi olduğunu pek çok kez gördüm. O bizi daha yukarıya çıkaracak, takımı geliştirecek biri" dedi.

Guardiola Sane'den vazgeçmiyor

Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Leroy Sane'nin Bayern'e transfer olacağına ilişkin iddialar konusundaki görüşlerini; “Sane, Raheem Sterling ve Bernardo Silva ile forma yarışı veriyor. Bu kolay değil. Her kulvarda yarışmak için Leroy, Sterling, Riyad Mahrez, Bernardo'ya ihtiyacımız var" şeklinde belirtti.

Sane'nin Alman Milli Takımı ve Manchester City'den takım arkadaşı İlkay Gündoğan Sport Bild'e açıklamasında; "Takımda birileri sürekli oynamayınca onlar hakkında transfer iddiaları güçleniyor. Koçumuzun söylediği gibi kulüp, Leroy'u kadrosunda tutmak istiyor" ifadelerini kullandı.