Spor

Leroy Sane'ye 17 dakika yetti! Performansıyla takdir topladı

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Nagelsmann, Finlandiya ile oynanan ve 4-0 kazanılan maçın ardından konuştu. 73. dakikada oyuna giren Galatasaraylı Leroy Sane'ye ayrı bir parantez açan genç çalıştırıcı, 'Harikaydı; bunun aksini söylemek mümkün değil.' dedi.

BEYZA NUR YILMAZ1 Haziran 2026 Pazartesi 11:54
Alman Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Finlandiya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Finlandiya karşısında 73. dakikada oyuna dahil oldu. Sane, maçın ardından teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan büyük övgü aldı.

Nagelsmann, Sane ile ilgili, "Burada özellikle bir noktayı vurgulamak istiyorum. Sanırım hepiniz Leroy Sane'nin oyuna girdikten sonraki performansını gördünüz. Harikaydı; bunun aksini söylemek mümkün değil. Müthiş bir dinamizm ve büyük bir adanmışlıkla oyuna dahil oldu. Takıma gerçekten çok önemli katkılar sağlıyor. O kanatta farklı oyuncu profillerine sahibiz ancak bu çeşitlilik sayesinde çok daha tehlikeli bir hücum hattı oluşturuyoruz." dedi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Leroy Sane, forma bulduğu 43 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı.



