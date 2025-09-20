ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane ise beklentilerin çok altında kalan performansıyla sert eleştiriler aldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, yıldız futbolcuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

OTELİN DIŞINDA YUHALADILAR

Kölner Stadt-Anzeiger'in haberine göre Sane, maç sonrası Almanya'daki takım otelinin dışında taraftarlar tarafından yuhalandı.

Haberde ayrıca Sane'nin Galatasaray'ın farklı mağlubiyetinde tek sorumlu olmadığı vurgulansa da sergilediği düşük performans nedeniyle tepkilerin merkezine yerleştiği aktarıldı.