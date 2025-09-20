İSTANBUL 25°C / 18°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leroy Sane'ye büyük tepki! Otelin önünde yuhalandı
Spor

Leroy Sane'ye büyük tepki! Otelin önünde yuhalandı

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olduğu maçın ardından Alman yıldız Leroy Sane, eleştirilerin hedefi oldu. Sane, takım otelinin önünde taraftarlar tarafından yuhalandı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 15:15
Leroy Sane'ye büyük tepki! Otelin önünde yuhalandı


ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane ise beklentilerin çok altında kalan performansıyla sert eleştiriler aldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, yıldız futbolcuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

OTELİN DIŞINDA YUHALADILAR

Kölner Stadt-Anzeiger'in haberine göre Sane, maç sonrası Almanya'daki takım otelinin dışında taraftarlar tarafından yuhalandı.

Haberde ayrıca Sane'nin Galatasaray'ın farklı mağlubiyetinde tek sorumlu olmadığı vurgulansa da sergilediği düşük performans nedeniyle tepkilerin merkezine yerleştiği aktarıldı.

