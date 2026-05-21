  • Leroy Sane'ye milli davet! Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı
Spor

Leroy Sane'ye milli davet! Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2026 Perşembe 15:02
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'na davet edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Bu soru cevabını buldu.

LEROY SANE MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Almanya Futbol Federasyonu, Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Söz konusu kadroda Leroy Sane de yer aldı.

LEROY SANE'NİN SEZON KARNESİ

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda ve Şampiyonlar Ligi serüveninde önemli bir rol üstlenen Alman yıldız, 2025-26 sezonunda sarı-kırmızılı formayla toplam 43 maça çıkıp 3371 dakika süre aldı ve 7 gol, 9 asistlik istatistik yakaladı.

