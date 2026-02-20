İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8484
  • EURO
    51,6405
  • ALTIN
    7083.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lessort'a 1 maç men, Panathinaikos'a para cezası
Spor

Lessort'a 1 maç men, Panathinaikos'a para cezası

EuroLeague yönetimi, Panathinaikos forması giyen Mathias Lessort'a, Fenerbahçe Beko maçında Wade Baldwin'e yönelik hareketi nedeniyle 1 maç men ve 8 bin euro para cezası verdi.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 12:56 - Güncelleme:
Lessort'a 1 maç men, Panathinaikos'a para cezası
ABONE OL

EuroLeague, Panathinaikos'un Fransız pivotu Mathias Lessort'a, Fenerbahçe Beko maçında Wade Baldwin'e yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men ve 8 bin Euro para cezası verdi. Ayrıca, Panathinaikos'a da 22 bin Euro para cezası uygulandı.

Avrupa basketbolunun en önemli oragnizasyonu olan EuroLeague'in 28. haftasında oynanan maçta, temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Panathinakios ile karşı karşıya gelmişti.

Son anları kıran kırana geçen maçtan Wade Baldwin'in son saniye basketiyle Fenerbahçe Beko, sahadan 83-85 galip ayrıldı.

Maç sonrasında sevinç yapan Wade Baldwin'i iten Panathinaikos'un uzunu Mathias Lessort, EuroLeague yönetimi tarafından 1 maç men cezasına çarptırıldı. Panathinaikos tribününden gelen yabancı maddeler ve saha olayları nedeniyle de Panathinaikos Kulübü'ne 22 bin Euro para cezası verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.