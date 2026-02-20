Lessort'a 1 maç men, Panathinaikos'a para cezası

EuroLeague, Panathinaikos'un Fransız pivotu Mathias Lessort'a, Fenerbahçe Beko maçında Wade Baldwin'e yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men ve 8 bin Euro para cezası verdi. Ayrıca, Panathinaikos'a da 22 bin Euro para cezası uygulandı.

Avrupa basketbolunun en önemli oragnizasyonu olan EuroLeague'in 28. haftasında oynanan maçta, temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Panathinakios ile karşı karşıya gelmişti.

Son anları kıran kırana geçen maçtan Wade Baldwin'in son saniye basketiyle Fenerbahçe Beko, sahadan 83-85 galip ayrıldı.

Maç sonrasında sevinç yapan Wade Baldwin'i iten Panathinaikos'un uzunu Mathias Lessort, EuroLeague yönetimi tarafından 1 maç men cezasına çarptırıldı. Panathinaikos tribününden gelen yabancı maddeler ve saha olayları nedeniyle de Panathinaikos Kulübü'ne 22 bin Euro para cezası verildi.