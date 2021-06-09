İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Haziran 2021 Çarşamba / 28 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5847
  • EURO
    10,4687
  • ALTIN
    521.197
  • BIST100
    1450.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Letesenbet Gidey'den kadınlar 10 bin metrede dünya rekoru
Spor

Letesenbet Gidey'den kadınlar 10 bin metrede dünya rekoru

Kadınlar 10 bin metrede dünya rekorunun yeni sahibi 29.01.03'lük derecesiyle Etiyopyalı atlet Letesenbet Gidey oldu.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 11:11 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:11
ABONE OL

Etiyopyalı atlet Letesenbet Gidey, kadınlar 10 bin metrede dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Gidey, Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen FBK Oyunları'nda dünkü 10 bin metre yarışını 29.01.03'lük derecesiyle birinci sırada bitirdi.

23 yaşındaki sporcu böylece, Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan'ın 6 Haziran'da aynı yarışmada 29.06.82'lik derecesiyle kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

Kadınlar 5 bin metre dünya rekorunun da sahibi olan Gidey, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Dünya rekorunu kırmayı bekliyordum. Daha sonra belki 28.56 koşmayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.