Letesenbet Gidey'den kadınlar 10 bin metrede dünya rekoru

AA 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:11 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:11

Etiyopyalı atlet Letesenbet Gidey, kadınlar 10 bin metrede dünya rekorunun yeni sahibi oldu.



Gidey, Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen FBK Oyunları'nda dünkü 10 bin metre yarışını 29.01.03'lük derecesiyle birinci sırada bitirdi.

23 yaşındaki sporcu böylece, Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan'ın 6 Haziran'da aynı yarışmada 29.06.82'lik derecesiyle kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.



Kadınlar 5 bin metre dünya rekorunun da sahibi olan Gidey, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Dünya rekorunu kırmayı bekliyordum. Daha sonra belki 28.56 koşmayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.