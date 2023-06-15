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Spor

Letonya 1-2 Türkiye

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Euro 2024) D Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Letonya 1-2 Türkiye
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Euro 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Milliler, grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Letonya ise oynadığı tek maçı kaybetti ve son sırada yer alıyor.

9. RANDEVU

Milliler bugüne kadar Letonya ile 8 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 2 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi. 5 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım, Letonya ağlarına 15 gol gönderirken, kalesinde de 12 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Ekim 2021 tarihinde Riga'da karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MİLLİLERİN 615. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Letonya mücadelesiyle tarihindeki 615. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 335'i resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 614 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 878 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 17. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 16 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 10 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 16 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.

TAMAS BOGNAR DÜDÜK ÇALACAK

Letonya ile Türkiye arasındaki karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gergo Bogar olacak. VAR'da Luca Pairetto, AVAR'da da Katalin Kulcsar yer alacak.

Millilerde sağ arka adalesinden sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular ise şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor)

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