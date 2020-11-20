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Spor

Letonya kulübü Riga FC'de koronavirüs şoku! 29 pozitif vaka

Letonya ligi futbol takımlarından Riga FC, takımdaki koronavirüs vaka sayısının 29'a çıktığını açıkladı.

IHA20 Kasım 2020 Cuma 23:52 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 23:52
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Korona virüs pandemisi sporda etkisini göstermeye devam ediyor. Letonya ekibi Riga FC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan korona virüs testleri sonucunda pozitif çıkan kişi sayısının 29’a yükseldiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, 2 doktor, 5 antrenör ve 1 futbolcu olmak üzere 13 pozitif vaka daha çıktığını, kulüpteki pozitif sayısının da 29’a yükseldiği ifade edildi.

Letonya temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, 14’ü futbolcu olmak üzere 16 kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.

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