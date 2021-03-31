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  • Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics'den Türkiye itirafı! ''Beklemiyorduk...''
Spor

Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics'den Türkiye itirafı! ''Beklemiyorduk...''

Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, Türkiye maçı sonrasında konuştu. Kazakevics'e sorulan 'Türkiye'ye 3 gol atmayı bekliyor muydunuz?' sorusuna 'Bu maçtan puan almak istiyorduk ama gollü bir maç olacağını düşünmemiştik.' cevabını verdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 01:02 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 01:03
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Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında, geriden gelerek puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kazakevics, "Çok zor bir maç oldu, Türkiye iyi bir takım, lider durumda. Arka arkaya üç maç yaptık. Üçüncü maçta oyuncularımızda biraz yorgunluk oldu. İlk başta birkaç hata yaptık ve gol yedik. Geri gelmek zor oldu ama oyuncularımı kutluyorum. Çok zor bir şey yaptılar." ifadelerini kullandı.

Letonya Teknik Direktörü, "Türkiye'ye 3 gol atmayı bekliyor muydunuz?" sorusuna ise "Bu maçtan puan almak istiyorduk ama gollü bir maç olacağını düşünmemiştik. Kendimize göre bir planımız vardı. O taktiklerimizi uygulayarak gol atmak istiyorduk ve bunu başardık." yanıtını verdi.

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