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Spor

Levante evinde Real Sociedad'ı 90'da devirdi

Levante, İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Real Sociedad'i 2-1 mağlup ederek puanını 29'a çıkardı.

7 Mayıs 2022 Cumartesi 00:47 - Güncelleme:
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La Liga'da Levante, kendi sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Ligin 35. haftasında oynanan karşılaşmayı Levante 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Jorge Miramon ve 90. dakikada penaltıdan Gonzalo Melero kaydetti. Konuk Real Sociedad'ın golü ise 66. dakikada David Silva'dan geldi.

Real Sociedad'da ismi Türk takımlarıyla transferde geçen Alexander Sörloth, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ligde kalma mücadelesi veren Levante, iki maç sonra kazandı ve puanını 29 yaptı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Real Sociedad ise 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Levante, Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Real Sociedad, sahasında Cadiz'i ağırlayacak.

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