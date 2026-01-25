İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Levent Açıkgöz: Kazanarak sıkıntılı sıralamadan kurtulmak istiyoruz

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Ümraniyespor'un teknik direktör Levent Açıkgöz maçın ardından 0 Alternatif Başlık 0konuştu.

25 Ocak 2026 Pazar 17:06
Levent Açıkgöz: Kazanarak sıkıntılı sıralamadan kurtulmak istiyoruz
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Açıkgöz, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un sıkıntılı süreçten geçmesine rağmen genç oyuncularıyla güzel mücadele verdiğini söyledi.

İki takımı da tebrik eden Açıkgöz, "Kazanmamız gereken bir maçtı, hata yapmamamız gerekiyordu. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah önümüzdeki haftalar için de bu sürecimiz devam eder. Kazanma alışkanlığımızı artırarak sıkıntılı sıralamadan kurtulmak istiyoruz. Bunu da çocuklarımız başaracak güçte, inanıyoruz." diye konuştu.

Atakaş Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volkan Sayılğan ise takımı üst sıralara taşımak için çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok genç bir takımımız var ama daha yolun çok başındayız, yeni başladık. Mücadelemize devam edeceğiz. Kulübün maddi olanaklarını zorlamadan doğru transferlerin peşindeyiz. Umarım onlar da önümüzdeki hafta bizimle bu yarışa dahil olacak. Güzel sonuçlar almaya başlayacağımıza inanıyoruz."

