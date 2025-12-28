İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

Levent Açıkgöz: Oyuncularım elinden gelen mücadeleyi yaptı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası oyuncularının elllerinden geleni yaptığını dile getirerek, 'Bundan sonraki süreçte en iyi şekilde çıkış yapacağımıza inanıyoruz' dedi.

IHA28 Aralık 2025 Pazar 16:30 - Güncelleme:
Levent Açıkgöz: Oyuncularım elinden gelen mücadeleyi yaptı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "Buraya gelirken puan ya da puanlar bekliyorduk. O noktada da hazırlandık. Maçın başlamasıyla oyunun kontrolünün bizde olduğunu düşünüyordum. 20. dakikada kaçırdığımız bir golden sonra dönen topta gol yedik. 2-0 soyunma odasına girdik. Oyunu çevirmek için yaptığımız hamlelerle oyuna başladık ama bu sefer de ikinci yarının hemen başında yediğimiz gollerle 3-0 geriye düştük. Futbolda 3-0 geriye düştükten sonra oyuncuların duygusal anlamda performansı düşebiliyor. Oyuncularım elinden gelen mücadeleyi yaptı. Üretkenlikte biraz sıkıntı vardı ama 75. dakikada bir gol bulduk. Maçı çevirmek için yeterli olmadı. Rakibimizi tebrik ediyoruz bundan sonraki süreçte en iyi şekilde çıkış yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

